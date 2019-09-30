الأخبار

ازالة تجاوزات عن سوق مريدي والغدير شرقي بغداد "


اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن حملة لازالة التجاوزات ضمن قاطعين مختلفين من العاصمة.

وقالت الامانة في بيان، إن ملاكاتها في بلدية الصدر الثانية قامت بحملة جديدة لازالة التجاوزات عن سوق مريدي ابرز اسواق مدينة الصدر شرقي بغداد حيث تضمنت الحملة ازالة 25 كشك و 30 سقيفة و 27 بسطة وبعد إنذارهم في وقت سابق.

واشار البيان الى أن بلدية الغدير قامت هي الاخرى بحملة ازالت خلالها التجاوزات عن شارع معمل السكائر ومعامل الكاشي ضمن شارع 77 بالاضافة الى ازالة بناية شيدت تجاوزاً على ارض زراعية ضمن منطقة البلديات المحلة 738.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ازالة تجاوزات عن سوق مريدي والغدير شرقي بغداد "
المتحدث باسم الدفاع العراقية: افتتاح منفذ القائم يؤكد دحر الإرهاب من الحدود مع سوريا
مصدر يكشف عن معلومات اولية بشأن المجموعة التي حاولت اختراق مواقع الكترونية
الساعدي يؤكد التحاقه بوزارة الدفاع تنفيذاً لأمر القائد الغام للقوات المسلحة
بعد اجتماع مع نظيره الايراني بكربلاء.. الياسري يعلن الإستعداد لتأمين زيارة الأربعين
التربية: 9906728 تلميذا وطالبا توافدوا اليوم على 26971 مدرسة
تصديق اعترافات متهم انتحل صفة لواء في وزارة الداخلية
القضاء يحدد مكان مشاهدة المحضون ويسمح باصطحابه
ايران تعلن نشر لواءين عسكريين في "حدود خسروي" مع العراق
عبد المهدي: التحقيقات تشير إلى وقوف إسرائيل وراء استهداف بعض مواقع الحشد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 73.48
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك