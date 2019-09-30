ازالة تجاوزات عن سوق مريدي والغدير شرقي بغداد "

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن حملة لازالة التجاوزات ضمن قاطعين مختلفين من العاصمة.

وقالت الامانة في بيان، إن ملاكاتها في بلدية الصدر الثانية قامت بحملة جديدة لازالة التجاوزات عن سوق مريدي ابرز اسواق مدينة الصدر شرقي بغداد حيث تضمنت الحملة ازالة 25 كشك و 30 سقيفة و 27 بسطة وبعد إنذارهم في وقت سابق.

واشار البيان الى أن بلدية الغدير قامت هي الاخرى بحملة ازالت خلالها التجاوزات عن شارع معمل السكائر ومعامل الكاشي ضمن شارع 77 بالاضافة الى ازالة بناية شيدت تجاوزاً على ارض زراعية ضمن منطقة البلديات المحلة 738.