الساعدي يؤكد التحاقه بوزارة الدفاع تنفيذاً لأمر القائد الغام للقوات المسلحة

أكد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي أنه نفذ أمر القائد العام للقوات المسلحة والتحق بوزارة الدفاع.

وقال الفريق الساعدي، «مهمتي في وزارة الدفاع سوف لا تقل أهمية عن مهمتي في جهاز مكافحة الإرهاب جندياً مخلصاً لخدمة بلدي وشعبي العزيز».

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أكد أمس، أنه «لا تراجع عن قرار نقل خدمات الساعدي انطلاقاً مما يثار في أجهزة الإعلام، لأن التراجع يعني أن قرارات القائد العام للقوات المسلحة غير أصولية».

وفيما أشاد عبد المهدي بالفريق الساعدي، واصفاً إياه بأنه «ضابط شجاع وذو كفاءة وجرح في المعارك، لكن مهمة الضابط أن ينفذ الأوامر ويطيع بلا نقاش ولا يعترض أو ينقل الملف إلى الإعلام، ولا أن يختار هو المواقع التي يريدها».

ووصف رئيس الوزراء العراقي قرار نقل الساعدي إلى مكان آخر في الجيش بأنه «رب ضارة نافعة من منطلق أننا بصدد إعادة الهيبة للمؤسسة العسكرية»، متهماً ضباطاً في المؤسسة العسكرية بأنهم «يرتادون السفارات الأجنبية وهو ما ينبغي التعامل معه بحزم».