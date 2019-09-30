التربية: 9906728 تلميذا وطالبا توافدوا اليوم على 26971 مدرسة

شهدت مدارس محافظات العراق اليوم الاثنين الموافق الـ30 من شهر أيلول الجاري، بدء العام الدراسي الجديد ، بمشاركة نحو (9906728) تلميذ وطالب توزعوا على 26971 مدرسة .

ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، ، ان مراسيم خاصة جرت في عدد من المدارس إيذانا ببدء العام الدراسي 2019-2020 ، ادى من خلالها الطلبة عروضاً فنية تخللت اداء موسيقي وتحية العلم.

من جانبها جددت وزارة التربية دعواتها للأسر التربوي وذوي الطلبة للعمل بمسؤولية مشتركة لضمان تهيئة الاجواء الدراسية الملائمة وفقاً لشعارها " بالعلم ترتقي الامم " خدمة لبلدنا الحبيب ، مضيفة انها عملت أيضاً خلال فترة العطلة الصيفية تجهيز المدارس بالرحلات والمستلزمات الدراسية لدعم المسيرة التربوية والنهوض بها.

يذكر ان وزارة التربية حددت في وقت سابق الـ30 من ايلول الحالي موعدا لانطلاق العام الجديد ، حيث سجلت ما يُقارب 1,270,432 ألف تلميذ من كلا الجنسين في الصف الأول الابتدائي لتبدأ مسيرتهم التعليمية فيه .