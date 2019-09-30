تصديق اعترافات متهم انتحل صفة لواء في وزارة الداخلية

صدقت محكمة تحقيق الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاثنين، اقوال متهم عن جريمة انتحاله صفة لواء في وزارة الداخلية.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن "محكمة تحقيق الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية صدقت اقوال متهم عن جريمة انتحاله صفة لواء في وزارة الداخلية"،

مبينا أن "المتهم اعترف امام قاضي التحقيق بانه كان يرتدي الزي العسكري وبرتبة لواء ويذهب الى محال الصيرفة في بغداد وإيهامهم بوجود تعيينات بصفة شرطي مقابل مبالغ مالية اضافة الى عمليات نصب أخرى بطرق مختلفة".

وأضاف البيان أن "المتهم استحصل على مبلغ 6 آلاف دولار من ثلاثة أشخاص بحجة تعيين أولادهم في وزارة الداخلية"، مشيرا إلى ان "تصديق أقواله يأتي وفقا للقرار المرقم 160 لسنة 1983 من قانون العقوبات العراقي وستتم احالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".‏