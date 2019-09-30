القضاء يحدد مكان مشاهدة المحضون ويسمح باصطحابه

حدد مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، أماكن مشاهدة الطفل المحضون بأن تكون باتفاق ذويه أو في أماكن بعيدة عن المحاكم مراعاة لنفسية الطفل.

وقال المجلس في بيان ان "المجلس ناقش قضية الأطفال ممن انفصل أبواهم، وجرى تكليف رؤساء محاكم الاستئناف التوضيح لقضاة الأحوال الشخصية بان الاصل في دعاوى مشاهدة المحضون هو ان يكون مكان المشاهدة بحسب اتفاق الطرفين المتداعين وبعكسه يتم تحديد مكان المشاهدة من قبل المحكمة، ويراعى ان يكون المكان خارج مقرات المحاكم و دوائر التنفيذ التي قد تؤثر على نفسية المحضون وأن يتم اختيار المقرات النسوية ومقرات المجتمع المدني عوضاً عن ذلك كمكان للمشاهدة".

واشار إلى "مراعاة التوسع في تحديد عدد مرات المشاهدة خلال الشهر الواحد وكذلك السماح بحالات الاستصحاب على ان يبقى المحضون لدى حاضنه لضمان رعاية وإشراف الأبوين للمحضون بشكل عادل".