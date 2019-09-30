ايران تعلن نشر لواءين عسكريين في "حدود خسروي" مع العراق

اعلن قائد قوات حرس الحدود في محافظة كرمانشاه الايرانية، الاثنين، عن نشر لواءين من حرس الحدود في "حدود خسروي" مع العراق.

وقال العقيد يحيى الهي في تصريح نقلته وكالة انباء "فارس"، إنه "وفي ضوء التقييمات الحاصلة لا توجد هنالك اي مشكلة امنية وخدمية للزوار الراغبين بزيارة كربلاء والعتبات المقدسة عبر معبر خسروي (المنذرية في الجانب العراقي)".

واضاف، ان "حرس الحدود يضطلع بمهمة حساسة تتمثل بتوفير الامن على امتداد الحدود مع العراق البالغ طولها 430 كم"، معلناً عن "نشر لواءين في حدود خسروي".

واضاف، ان "الامن مستتب في الحدود والجانبين ولا يوجد هنالك اي تهديد امني الا ان نشر اللواءين من حرس الحدود ياتي من منطلق احترازي".

واشار الهي الى "التعامل الودي بين حرس الحدود الايراني والعراق وترحيب الجانب العراقي بزوار اربعينية الامام الحسين (ع) بمنتهى الود ورحابة الصدر".