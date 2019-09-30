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مسؤول كويتي يدعو للإسراع بايجاد حلول لأملاك الكويتيين في العراق


أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة علي محمد ثنيان الغانم، عن أمله في الإسراع بإيجاد حلول مناسبة لأملاك الكويتيين في العراق، لما لذلك من أثر كبير على تطوير القطاع الاستثماري المشترك.

جاء ذلك على هامش استقبال وزير التجارة والصناعة العراقي محمد العاني، مع وفد رسمي رفيع المستوى، بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشرون الخدمات خالد الروضان، وسفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي، ومدير عام الغرفة رباح الرباح، ومستشار الغرفة ماجد بدر جمال الدين.

وقال الغانم إن "جهوداً كبيرة يجب أن تبذل لزيادة حجم التبادل التجاري، من خلال إزالة أي عراقيل تواجه حركة انسياب السلع"، مؤكداً ان "العلاقات المشتركة الكويتية – العراقية، تعتبر تكاملية وليست تنافسية.

واعرب الغانم عن امله ان "يثمر هذا اللقاء بنتائج إيجابية تعكس عمق العلاقات الكويتية العراقية، ورغبة قيادتي البلدين في التعاون، وبذل الجهود لعقد الشراكات الاستثمارية، وتحقيق المزيد من التنمية في البلدين".

وأكد الغانم "عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين"، مشيراً إلى أن "الاستثمارات الكويتية رائدة في مناطق عدة في العراق، والتي تزخر بالفرص الاستثمارية".

من جانبه، أكد "العاني حرص الحكومة العراقية على تذليل المعوقات كافة، والصعوبات التي تواجه دخول المستثمرين الكويتيين إلى العراق"، مشيداً "بدور القطاع الخاص الكويتي".

ولفت إلى "دوره في الإسراع في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين".

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