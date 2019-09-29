الداخلية تعلن اعتقال تاجر مخدرات في البصرة

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال تاجر مخدرات في محافظة البصرة.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على أحد تجار المخدرات وسط محافظة البصرة".

وأضاف أنه "القي القبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته مسدس تركي مع مخزن عتاد بتسع اطلاقات مع ميزان صغير وانبوبة للتعاطي وغرام واحد من الحشيشة و275 غرام من مادة الكريستال وثلاث دراجات نارية"، مؤكداً أنه "تم تدوين أقوال المتهم وإحالته للقضاء وضبط المواد بمحضر ضبط اصولي".