الشعلان: سمعت باختيار فيصل النائلي محافظا للديوانية من مواقع التواصل الاجتماعي

أكد محافظ الديوانية المقال زهير الشعلان، الأحد، سماعه خبر اختيار فيصل النائلي محافظاً للديوانية من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشعلان في حديثه خلال برنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية، إن "المحافظة كانت نائمة واصبحت يقظة بحركتنا ومن كان معي خلال 45 يوماً"، مبيناً أن "ما فعلته خلال 45 يوما فشل بتحقيقه الآخرين في 7 سنوات".

وأوضح أن "جلسة المجلس التي تمت فيها اقالتي تمت في ظلام الليل وليس في وضح النهار ولم يتم دعوة المرشحين الآخرين لمنصب المحافظ"، مبيناً: "سمعت بخبر اختيار فيصل النائلي محافظاً للديوانية من مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف الشعلان:" حصلت على 19 صوتاً من ضمن 28 واثنين تمت اضافتهم بالتوقيع بعد التصويت، موضحاً أن "رئاسة الجمهورية اصدرت مرسوما بتسميتي محافظاً للديوانية".

وأكد، : "لا زلت محافظاً للديوانية ولست مقالاً من منصبي".

وكان مصدر محلي افاد، اليوم الاحد، بان مجلس الديوانية صوت على اقالة المحافظ زهير الشعلان من منصبه، وصوت اختيار فيصل النائلي محافظا للديوانية".