الشيخ حمودي ومعاون وزير الخارجية الايراني يؤكدان: تعزيز المصالح ضمانة استقرار المنطقة

استقبل الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، السيد حسين جابري انصاري، معاون وزير خارجية الجمهورية الاسلامية في ايران ، والذي شارك في احتفالية الذكرى 38 لتأسيس المجلس الأعلى.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان تطورات العملية السياسية في العراق بعد مرور عام على حكومة السيد عبد المهدي، والتحديات التي تواجهها، وفرص التعاون بين البلدين، وتطورات الساحة الاقليمية والدولية.

واكد الطرفان على أهمية الحوارات الدائرة، وتعزيز التفاهم والتعاون، وتنمية المصالح المشتركة بين البلدين من جهة، ودول المنطقة عموما، معتبرين ذلك ضمانة استقرارها.

وعبر الشيخ حمودي عن شكره للسيد انصاري وسعادة السفير ايرج مسجدي الذي رافقه في الزيارة، على مشاركتهما في احتفالية الذكرى التأسيسية للمجلس الاعلى.