محافظ الديوانية الجديد يكشف تفاصيل جلسة انتخابه

اعتبر محافظ الديوانية فيصل النائلي، الاحد، أن الجلسة التي انتخب فيها زهير الشعلان لمنصب المحافظ كانت مخالفة للقانون، فيما كشف أن جلسة انتخابه تمت في منزل رئيس المجلس ظهر الامس.

وقال النائلي في حديث صحفي إن "منصب المحافظ ليس ارثا لشخص او عشيرة انما ارث لابناء المحافظة وهم يختارون من يمثلهم"، موضحاً أن "الشعلان تم انتخابه في 5 اب ومجلس المحافظة لم يعقد جلسة منذ اكثر من اسبوعين".

وأضاف أن "قانون المحافظات رسم آلية اختيار المحافظ من خلال الاقتراع والانتخاب السري"، مشيرا الى أن "التصويت على الشعلان كان في جلسة مجلس لم يسمح للمرشحين اداء سيرهم الذاتية ولم يتم تثبيت الاسماء على اللوحة حتى يتعرف مجلس المحافظة عليهم".

ولفت النائلي الى أنه "كانت هنالك ضغوط سياسية مورست على الاعضاء لانتخاب الشعلان"، معتبراً أن "الجلسة التي انتخب فيها الشعلان كانت اجراءاتها مخالفة للقانون وما بني على باطل فهو باطل".

وتابع محافظ الديوانية أن "جلسة انتخابي عقدت في منزل رئيس مجلس المحافظة وكانت في الساعة الثانية بعد ظهرا".

وكان مصدر محلي افاد، اليوم الاحد، بان مجلس الديوانية صوت على اقالة المحافظ زهير الشعلان من منصبه، وصوت اختيار فيصل النائي محافظا للديوانية".