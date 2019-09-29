الأخبار

محافظ الديوانية الجديد يكشف تفاصيل جلسة انتخابه


اعتبر محافظ الديوانية فيصل النائلي، الاحد، أن الجلسة التي انتخب فيها زهير الشعلان لمنصب المحافظ كانت مخالفة للقانون، فيما كشف أن جلسة انتخابه تمت في منزل رئيس المجلس ظهر الامس.

وقال النائلي في حديث صحفي إن "منصب المحافظ ليس ارثا لشخص او عشيرة انما ارث لابناء المحافظة وهم يختارون من يمثلهم"، موضحاً أن "الشعلان تم انتخابه في 5 اب ومجلس المحافظة لم يعقد جلسة منذ اكثر من اسبوعين".

وأضاف أن "قانون المحافظات رسم آلية اختيار المحافظ من خلال الاقتراع والانتخاب السري"، مشيرا الى أن "التصويت على الشعلان كان في جلسة مجلس لم يسمح للمرشحين اداء سيرهم الذاتية ولم يتم تثبيت الاسماء على اللوحة حتى يتعرف مجلس المحافظة عليهم".

ولفت النائلي الى أنه "كانت هنالك ضغوط سياسية مورست على الاعضاء لانتخاب الشعلان"، معتبراً أن "الجلسة التي انتخب فيها الشعلان كانت اجراءاتها مخالفة للقانون وما بني على باطل فهو باطل".

وتابع محافظ الديوانية أن "جلسة انتخابي عقدت في منزل رئيس مجلس المحافظة وكانت في الساعة الثانية بعد ظهرا".

وكان مصدر محلي افاد، اليوم الاحد، بان مجلس الديوانية صوت على اقالة المحافظ زهير الشعلان من منصبه، وصوت اختيار فيصل النائي محافظا للديوانية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشعلان: سمعت باختيار فيصل النائلي محافظا للديوانية من مواقع التواصل الاجتماعي
الشيخ حمودي ومعاون وزير الخارجية الايراني يؤكدان: تعزيز المصالح ضمانة استقرار المنطقة
محافظ الديوانية الجديد يكشف تفاصيل جلسة انتخابه
الدفاع تقرر البدء بتوطين رواتب منتسبيها وانشاء دائرة خاصة برعاية الجرحى
النزاهة تعقد اجتماعاً للجنة الكشف عن الخروقات بملف عقارات الدولة
مقتل شخصين بمشاجرة وسط كربلاء
المرجع الكبير السيد الحكيم يدعو التربويين إلى تحمل مسؤوليتهم بالسعي لتثقيف الجيلالجديد بالثقافة الإسلامية والتفقه بنهج القرآن وسيرة النبي وآله (عليهم السلام)
صحيفة: اماراتيون اشتروا آثارا عراقية بطرق غير شرعية
الاستخبارات العسكرية تداهم وكرا ومستودعا للعبوات الناسفة في كركوك
العراق يعرب عن أمله في تعزيز التعاون مع روسيا في المجال الزراعي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 73.15
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك