الاستخبارات العسكرية تداهم وكرا ومستودعا للعبوات الناسفة في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن مداهمة وكر لعناصر "داعش"الارهابي يضم اسلحة واعتدة ومستودعا للعبوات في كركوك.

وقالت المديرية في بيان "بعملية نوعية استباقية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء ٥١ من مداهمة وكرا للدواعش بمنطقة سركلان بضفة الزاب الاسفل ب‍كركوك وتضبط بداخله رمانات يدوية و٣٠سبحة تفجير و١٠٠كغم من نترات الامونيا و١٥ قداحة تفجير و٦ مساطر تفحير و٤ بنادق كلاشنكوف".

وأضافت المديرية، "في حين تمكن رجال الاستخبارات في الفوج الثالث لواء ٥١ من مداهمة مستودع للعبوات الناسفة في منطقة الزاب ب‍كركوك وتضبط بداخله عدد من العبوات الناسفة احداهن معدة للتفجير"،

مبينا أن "المفارز الهندسية التابعة للفرقة قامت بتدمير الوكر والمستودع بصورة كاملة فيما تم التعامل مع المواد وفق الضوابط المعمول بها".