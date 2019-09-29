تحقيق الموصل تصدق اعترافات متهمين ابتزوا تاجرا

صدقت محكمة تحقيق الموصل الأيسر في رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية اعترافات عصابة مكونة من ثلاثة متهمين عن جريمة ابتزاز التجار في المحافظة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة تحقيق الموصل وباشراف مباشر من قبل القاضي المختص القت القبض على المتهمين الثلاثة متلبسين بالجرم المشهود وتصويرهم أثناء تسلمهم المبلغ المالي من قبل احد التجار وقدره سبعة وثلاثون الف وخمسمئة الف دولار أميركي".

واضاف أن "المتهمين صدقت اقوالهم واتخذت كافة الإجراءات بحقهم وفقاً لأحكام المادة 452 من قانون العقوبات العراقي وبصدد إحالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".