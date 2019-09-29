وزير الداخلية يوجه بتمديد الدوام في دائرة أحوال الصدر وجعله بوجبتين

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، الأحد، بتمديد الدوام في دائرة أحوال الصدر وجعله بوجبتين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه "في سعيه لتقليل الروتين وإنهاء الزخم على مراكز ودوائر اصدار البطاقة الوطنية الموحدة، وجه وزير الداخلية ياسين الياسري بتمديد عمل الدوام في دائرة أحوال الصدر، وجعله على شكل وجبتين".

وأوضحت الوزارة، أن "دوام الوجبة صباحية يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي عند الساعة الثالثة بعد الظهر، ليبدأ الدوام المسائي منها وينتهي عند الساعة العاشرة ليلاً".