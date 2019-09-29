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عبد المهدي: لا رجعة عن قرار إحالة الساعدي الى الامرة


اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، انه لا رجعة عن قرار إحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى الامرة.

وقال عبد المهدي في حوار مع عدد من الصحفيين  انه "لا رجعة عن قرار إحالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى الامرة في وزارة الدفاع".

واضاف عبد المهدي ان "الضابط لا يختار موقعه وإنما يؤمر وينفذ"، معتبرا ان "ارتياد بعض الضباط للسفارات أمر غير مقبول".

وتابع انه "لا يمكن ترك المؤسسة العسكرية لأهواء شخصية سواء كانت أهواء القائد العام أو أي شخصية أخرى".

وأفاد مصدر امني، اول امس الجمعة، باحالة قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي الى امرة وزارة الدفاع، فيما نفى الساعدي الانباء بشأن مغادرته العراق وتوجهه الى تركيا وانه سينفذ الاوامر العسكرية الصادرة له 

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