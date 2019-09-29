مصدر: نجل الغريري قتل بسلاحه الشخصي ولا صحة لاغتياله من قبل مجهولين

كشف مصدر مطلع، تفاصيل مقتل نجل النائب السابق كامل الغريري أمام منزله في منطقة اليرموك، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر ، إن "هذال الغريري، نجل النائب السابق كامل الغريري، لقي مصرعه بعد إصابته بطلق ناري اثناء عبثه بسلاحه الشخصي، في منطقة 4 شوارع بحي اليرموك غربي بغداد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "جهاز الامن الوطني أجرى تحقيقا بالحادث، ولاحظ توقف الكاميرات عن العمل، إضافة إلى عدم وجود السلاح الشخصي للغريري، وتؤكد نتائجه أن مقتل الغريري وقع جراء عبث بالسلاح".

وكان الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي قد أفاد في وقت سابق من، اليوم السبت، باغتيال نجل النائب السابق كامل الغريري، غربي بغداد.

وكتب الهاشمي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن "هذال كامل الغريري، نجل النائب السابق كامل الغريري اغتيل في منطقة اليرموك ببغداد".