مجلس الديوانية يصوت على تأكيد ابطال جلسة انتخاب المحافظ زهير الشعلان

صوت مجلس محافظة الديوانية، امس السبت، على تأكيد ابطال جلسة انتخاب المحافظ زهير الشعلان.

وقال مصدر صحفي إن 17 عضواً بمجلس محافظة الديوانية، صوتوا على تأكيد ابطال جلسة انتخاب المحافظ زهير الشعلان.

واضاف المصدر أن اعضاء المجلس صوتوا ايضاً على انتخاب فيصل النائلي محافظاً للديوانية.

وكان مصدر في مجلس محافظة الديوانية، قد كشف الخميس الماضي عن جمع (13) توقيعاً للطعن بجلسة انتخاب المحافظ زهير الشعلان من منصبه.

وقال المصدر إن "عدداً من أعضاء مجلس المحافظة قاموا بجمع تواقيع للطعن بجلسة انتخاب المحافظ الحالي زهير علي الشعلان، وتفعيل قرار المجلس الذي ألغى جلسة انتخابه".