القاضي قاسم العبودي : المحكمة الاتحادية تمددت سابقا على حساب البرلمان واخذت من صلاحياته

اكد القاضي قاسم العبودي، امس السبت، ان المحكمة الاتحادية تمددت سابقا على حساب البرلمان واخذت من صلاحياته، فيما شدد على ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية لانهاء الخلاف مع القضاء الاعلى.

وقال العبودي خلال برنامج على الطاولة التي تبثه السومرية ان "العراق اليوم بحاجة الى اعادة هيكلة الدولة بشكل اكثر فعالية"، مبينا انه "لا يوجد بناء مؤسسات ولا يوجد اساس علمي نعمل عليه".

واضاف العبودي ان "المحكمة الاتحادية تمددت سابقا على حساب مجلس النواب واخذت من صلاحياته وحددت صلاحيات السلطة الام التي هي تخلق باقي السلطات"، مشيرا الى انه "للاسف لم تكن هناك ادارة شجاعة في مجلس النواب للاحتفاظ بصلاحيته".

وشدد العبودي على "ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية"، لافتا الى ان "القانون سينهي الخلاف بين القضاء الاعلى والمحكمة الاحادية".

يذكر ان مجلس النواب العراقي انهى بجلسته التي عقدت في الـ13 من حزيران الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.