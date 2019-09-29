عبد الوهاب الساعدي : انني امتثل للاوامر العسكرية ولا صحة لسفري الى تركيا

اكد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، الاحد، انه متواجد في بغداد، فيما نفى الانباء بشأن سفره الى تركيا.

وقال الساعدي في حديث صحفي ان "ما تم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سفري الى تركيا عار عن الصحة"، مبينا "انني متواجد في بغداد".

واضاف الساعدي "انني امتثل للاوامر العسكرية"، لافتا الى "انني لا املك اي صفحة او حساب على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأفاد مصدر امني،اول امس الجمعة، باحالة قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي الى امرة وزارة الدفاع، فيما نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا كاذبا ان الساعدي غادر العراق وتوجه الى تركيا.