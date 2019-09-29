عبد المهدي يتعهد بوضع الحلول وتسريعها بشأن حملة الشهادات

تعهد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بوضع الحلول وتسريعها بشأن حملة الشهادات، مؤكدا ان واجب الدولة ان تجد العمل لأبنائها.

وقال المكتب الاعلامي ل‍عبد المهدي في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل اليوم عددا من الخريجين من حملة الشهادات، واستمع الى مقترحاتهم ومطالبهم، ووعد بحلها في وقت قصير وبأسرع وقت ممكن" .

ونقل المكتب عن عبد المهدي قوله، إن "واجب الدولة ان تجد العمل لأبنائها وهو حق لهم كما ان برنامجنا الحكومي ينص على ذلك ونحقق فيه تقدما" .

واضاف ان "الدولة تواجه مشاكل كثيرة كما تعلمون وامكاناتها أقل من متطلباتها ولكن علينا معالجة أي خلل، ولدينا حلول ممكنة نعمل عليها ومطمئنون لصدق وعودنا مع شعبنا" .

ولفت "أنتم اخوتنا واخواتنا وابناؤنا ولسنا جبهتين وانما جبهة واحدة والحكومة منتخبة وتخضع للمحاسبة وليس لدينا نزعة تسلط ونستمع لشعبنا ونستجيب لمطالبه المشروعة ونحاوره" .

وتعهد رئيس مجلس الوزراء بـ"وضع الحلول وتسريعها وإيجاد حل لجانب كبير من مشكلة الخريجين"، مشيرا الى ان "تظاهرات الخريجين سلمية ومنضبطة وهي حق للتعبير عن مطالبهم ومظهر سلمي من واجب القوى الأمنية حمايتها والتعامل معها بشكل سلمي ومنضبط ايضا" .

وبحسب المكتب، أعرب الخريجون عن "شكرهم لرئيس مجلس الوزراء لمتابعته مشكلتهم ومطالبهم منذ بداية انطلاقها والجهود التي تبذل من أجل الاستجابة له