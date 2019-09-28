وزير الخارجيّة العراقي يؤكد لنظيره الايراني ضرورة السعي للتهدئة

أكد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، السبت، خلال لقائه نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف، ضرورة السعي من اجل التهدئة في المنطقة.

وقالت الخارجية في بيان، إن الحكيم "التقى ظريف على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، الدورة 74، وجرى خلال اللقاء بحث سُبُل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الجارين، كما بحثا التطوُّرات في المنطقة، وانعكاس الأزمات التي تُعاني من بعض الدول على المنطقة برُمّتها".

ودعا الحكيم إلى "ضرورة السعي للتهدئة، وعدم تأزيم الأوضاع في المنطقة، كما تبادلا الرؤى حول دور المُجتمَع الدوليِّ في بلورة الحُلول السلميّة، ومُساعَدة الدول التي تعصف بها الأزمات".