عبد المهدي يوافق على افتتاح منفذ القائم الاثنين المقبل

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي الاثنين المقبل.

وقال مدير علاقات الهيئة علاء الدين القيسي في حديث صحفي ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا الاثنين المقبل، الموافق الـ30 من ايلول الحالي". فيما اكد مصدر مطلع ان "افتتاح المنفذ سيكون امام البضائع والمسافرين".

يذكر ان اعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي تأجل عدة مرات بسبب عدم الانتهاء من تاهيله.