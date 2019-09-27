الحشد يعلن تطهير الطريق الرابط بين داقوق ومزار الإمام السجاد في كركوك

اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، تطهير الطريق الرابط بين قضاء داقوق ومزار الإمام السجاد "ع" في كركوك من المخلفات الحربية.

وقال موقع الحشد في بيان، إن "المفارز الفنية والهندسية التابعة لمديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي المرافقة للقوات الامنية في محافظة كركوك طهرت الطريق الرابط بين قضاء داقوق ومزار الامام السجاد (عليه السلام) من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف، أنه "تم تطهير الطريق من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية بشكل آمن"، مؤكدا ان "المفارز الفنية والهندسية التابعة للمديرية المرافقة للقوات الامنية في محافظة كركوك مستمرة بعملها لحين الانتهاء من تطهير كافة المناطق التي تم تحريرها من الارهاب من المخلفات الحربية بصورة تامة".