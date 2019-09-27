الحشد الشعبي يعلن احباط مخطط إرهابي لاستهداف بغداد بالتزامن مع الزيارة الاربعينية

اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، احباط مخطط إرهابي لاستهداف العاصمة بغداد بالتزامن مع زيارة أربعينية الإمام الحسين "ع".

وقال موقع الحشد في بيان إن "قوة من مديرية استخبارات بغداد نفذت، اليوم، بناء على معلومات من الحشد الشعبي واشراف قيادة محور الاحتياط العام لهيئة الحشد الشعبي عملية أمنية في منطقة الضابطية شمالي العاصمة بغداد قرب مرقد بنات الحسن".

وأضاف، أن "العملية اسفرت عن العثور على مضافة لداعش الارهابي تم اخفاء مختلف الاسلحة والعتاد فيها حيث كانت عصابات داعش الإرهابية تنوي من خلالها استهداف العاصمة بغداد بالتزامن مع زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".