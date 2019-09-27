عمليات سامراء للحشد الشعبي تصدر بياناً بشأن "اتهامات" الكربولي

اصدرت قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي، الخميس، بياناً بشأن "اتهامات" نشرها رئيس حزب الحل جمال الكربولي في مواقع التواصل الإجتماعي عن الوضع في سامراء.

وقال المتحدث بإسم قيادة عمليات سامراء للحشد صفاء التميمي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "في الوقت الذي يقدم فيه أبطال قيادة عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي (سرايا السلام ، سابقاً) البطولات والتضحيات ومواصلة الجهود الأمنية الرامية الى تحقيق الإستقرار الأمني في سامراء تخرج بعض التصريحات من هنا وهناك لتبحث عن وسيلة للنيل من هؤلاء الأبطال".

وأضاف "نحن إذ نحتفظ بحق الرد القانوني وفق ما لنا من نحق وإجراءات قضائية سنقوم بها رداً على الإتهامات التي نشرها جمال الكربولي في مواقع التواصل الإجتماعي نود أن نبين أن "نظام الكفيل نظام وضع من قبل قيادة عمليات سامراء (القوات الأمنية) أسماء الكفلاء موجودة في السيطرات لدى القوات الأمنية بكتاب رسمي من قبل قيادة عمليات سامراء للقوات الأمنية ولا علاقة للحشد الشعبي اللواء 313 سرايا السلام بذلك".