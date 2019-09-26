الداخلية تعلن اعتقال ثلاثة عناصر من "داعش"الارهابي في كركوك

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال ثلاثة عناصر من "داعش" في كركوك.

وقالت الوزارة في بيان إنه "توفرت لدينا معلومات من احد مصادرنا السرية حول تواجد ارهابيين وهم من الخلايا النائمة في تنظيم داعش الارهابي داخل مدينة كركوك".

وأضافت أنه "بعد استحصال الموافقات الأصولية من قاضي التحقيق على الفور تم تشكيل فريق عمل من الضباط والمنتسبين وبعد نصب كمائن في عدة مناطق تم القبض على الارهابيين وتسليمهم الى جهة الطلب لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم العادل".