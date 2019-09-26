مقتل 11 قياديا بـ"داعش"الارهابي في عميلة امنية على حدود صلاح الدين

أعلن القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي، الخميس، عن مقتل 11 قياديا بتنظيم "داعش"الارهابي بينهم ما يسمى "والي صلاح الدين" بعميلة امنية على حدود المحافظة.

وقال العبيدي في حديث صحفي إن "القوات الامنية من قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت منطقة المطعجات القريبة من حدود محافظة صلاح الدين على خلفية ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود اجتماع لقيادات ارهابي داعش في احدى مضافات المنطقة المستهدفة".

واضاف العبيدي، أن "القوات الامنية وبدعم واسناد من طيران الجيش تمكنت من اقتحام المنطقة واسفرت العملية عن مقتل جميع القيادات المجتمعة وعددهم 11 قياديا بينهم والي محافظة صلاح الدين المدعو عدوله، الذي نفذ قبل فترة قصيرة عملية قتل مختار قرية المعين واثنين من ابناءه".

وتابع، أن "القيادات المستهدفة تصنف من الرعيل الاول لقيادات مجرمي داعش"، موضحا ان "استهداف الاجتماع استند الى معلومات استخباراتية مكن القوات الامنية من استهدافهم".