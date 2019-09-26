حشد كركوك يرد على تحذير البيشمركة من ’’سقوط’’ جنوب المحافظة بيد داعش مجدداً

رد القيادي في الحشد الشعبي بمحافظة كركوك عدنان الصميدعي، الخميس (26 أيلول 2019)، على تحذيرات أطلقتها قوات البيشمركة الكردية من إمكانية "سقوط" عدد من مناطق المحافظة، بينها قضاء الحويجة، بيد تنظيم داعش الارهابي مجدداً، فيما اتهمها بـ "محاولة خلط الأوراق".

وقال الصميدعي في حديث صحفي إن "قضاء الحويجة ومناطق جنوب كركوك تشهد استقراراً أمنياً لم تشهده منذ عام 2003، وبإمكان جميع المواطنين التجول فيها لساعاتٍ متأخرة، كما أن المنظمات الأجنبية تأتي إلى الحويجة منذ الصباح الباكر دون أن تسجل أية خروقاتٍ أمنية".

وعد الصميدعي "حديث البيشمركة والقيادات الكردية عن إمكانية انهيار وسقوط هذه المناطق بيد تنظيم داعش الارهابي، محاولة لخلق ذريعة تتيح لتلك القوات العودة إلى كركوك مجدداً".

وأضاف، أن "الحديث عن عودة داعش إلى جنوب كركوك عبارة عن كذب وتهويل ومحاولة لخلط الأوراق، فالتنظيم لن يعود مطلقاً إلى هناك، فضلا عن التعاون الكامل للمواطنين مع القوات الأمنية"، محذراً من أن "هذه التصريحات ليست من مصلحة كركوك التي تتمتع بأمن واستقرار كبيرين ويضاهي جميع المدن العراقية".

واستدرك القيادي في الحشد الشعبي قائلا: "هنالك مجموعة خلايا إرهابية في أطراف قضاء الدبس وفي جبال حمرين، لكنها ليست بهذا الحجم من التهويل الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام".

وكان قائد قوات البيشمركة في محور جنوب كركوك نوري حمه علي قد قال مؤخرا، إن "تنظيم داعش الارهابي بدأ يستعيد قوته وتنظيمه في مناطق جنوب كركوك (الحويجة، داقوق، الدبس، الرياض، الرشاد) ويتحرك فيها بسهولة"،

محذرا من "سقوط "هذه المناطق بيد التنظيم الارهابي "مالم تأخذ القوات الأمنية الموضوع على محمل الجد، وتتحرك القوات الأمنية لضرب تجمعاته" التي قال إنها تستخدم العديد من الطرق والانفاق للتواصل فيما بينها.