جمع تواقيع لاعادة التصويت على مقترح قانون اعادة منتسبي الدفاع والداخلية للخدمة

أفاد مصدر برلماني، الخميس، بجمع تواقيع لاعادة التصويت مرة اخرى على مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة.

وقال المصدر إن "عددا من اعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع الآن لاعادة التصويت من جديد على مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة".

وأضاف المصدر أن "اعادة التصويت جاء لوجود سوء فهم من البعض عن الموضوع".

يشار الى أن مجلس النواب صوت، اليوم الخميس، بعدم الموافقة على مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن لايملكون الشهادة الدراسية الى الخدمة.