مكتب عبد المهدي ينفي تهديد واشنطن باستخدام "سياسة الأرض المحروقة"

نفى مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، الأنباء التي تحدثت عن وجود تهديد من قبل الولايات المتحدة باستخدام "سياسة الأرض المحروقة" عقب استهداف سفارتها في بغداد.

وقال المصدر لـRT اليوم الخميس تعليقا على معلومات نشرتها وسائل إعلام عربية، إن "تلك المعلومات من الوهم وليست حقيقة، ولم يتم التطرق والحديث مع رئيس الحكومة بطريقة التهديد من قبل أي مسؤول أمريكي، ولا يمكن القبول بها إذا ما حدثت، لذا على وسائل الإعلام تلك، الانتباه لما تنشر والتأكد من مصادرها".

وأضاف أن "رئيس الحكومة حريص على بقاء العراق بعيدا عن الصراع في المنطقة والعمل على الحد منه، وتواصله مع القادة الأمريكيين أو الإيرانيين، يأتي من أجل المساعدة في تخفيف التوتر"

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الخميس خبرا تحدث عن "تهديدات أمريكية للسلطات العراقية باستخدام سياسة الأرض المحروقة عقب استهداف سفارتها في بغداد بالصواريخ".

ونقلت "عكاظ" عن مصادر عراقية "موثوقة" قولها، إن هذه التهديدات نقلها وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لرئيس الوزراء العراقي في اتصال هاتفي بعد ساعات من سقوط قذيفتين مساء الاثنين على "المنطقة الخضراء" وسط بغداد والتي تضم سفارات أجنبية ومباني حكومية عراقية.