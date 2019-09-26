نائب عن تحالف الفتح يدعو رئيس الوزراء لاحراج مجلس النواب

دعا النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لترشيح شخصية مهنية الى حقيبة وزارة التربية وتقديمها الى مجلس النواب لاحراجه وضمان التصويت على المرشح باسرع وقت.

وقال القدو في حديث صحفي ان "هنالك العديد من القوانين الخلافية التي خلقت مشاكل داخل مجلس النواب كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين التي لها مساس بحياة المواطن"،

مبينا ان "المشكلة الاساسية التي تواجه مجلس النواب اليوم هي كيفية ملا شاغل وزارة التربية بمرشح مقبول وقادر على التصدي لحجم التحديات التي تواجه هذه الوزارة الحيوية".

واضاف القدو ان "رئيس الوزراء عليه ان لايبقى بانتظار مرشحي الكتل وان يعمل على ترشيح شخصية مهنية وتقديمها الى مجلس النواب لاحراج المجلس وضمان التصويت عليها باسرع وقت"،

لافتا الى ان "وزارة التربية بحاجة الى وزير يضع ستراتيجية لها لحل المشاكل وايجاد خطط للمرحلة المقبلة وهذا التاخير لن يخدم اي طرف".