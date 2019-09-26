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النزاهة تضبط حالات تلاعبٍ بأوزان الشاحنات في منفذ سفوان الحدودي


أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن ضبط حالات تلاعبٍ بأوزان الشاحنات في منفذ سفوان الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان إن "ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة في هيئة النزاهة تمكنت من ضبط حالات تلاعب في أوزان الشاحنات المحملة بالبضائع في منفذ سفوان الحدودي، للتهرب من دفع الرسوم الجمرگية الحقيقية".

وأضافت الهيئة، أن "ملاكاتها، التي انتقلت إلى المنفذ، تنفيذاً لمذكرة قضائية، تمكنت من ضبط المدير المفوض لإحدى شركات الاستيراد مع أحد موظفي الشركة"، مفصحة عن "ضبط عدد من الشاحنات المحملة بالبضائع التي تم التلاعب بأوزانها بقصد التهرب من دفع الرسوم الحقيقية، كما تم ضبط المعاملات الخاصة بتلك الشاحنات".

وأوضحت إنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق".

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النزاهة تضبط حالات تلاعبٍ بأوزان الشاحنات في منفذ سفوان الحدودي
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