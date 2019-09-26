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البرلمان يرفض مقترح قانون اعادة منتسبي الداخلية والدفاع للخدمة ممن لايملكون شهادة دراسية


صوت مجلس النواب، الخميس، بعدم الموافقة على مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن لايملكون الشهادة الدراسية الى الخدمة.

وقال مصدر برلماني إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، بعدم الموافقة على مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة (ممن لايملكون الشهادة الدراسية)".

من جانبه، اكد النائب علي بديري أن "بعض الاطراف السياسية تقف بالضد من اعادة المفسوخة عقودهم بذريعة عدم امتلاكهم شهادات متناسين تضحياتهم"، لافتا الى أن "المعترضين غادروا الجلسة للاخلال بالنصاب وهو امر غير صحيح".

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البرلمان يرفض مقترح قانون اعادة منتسبي الداخلية والدفاع للخدمة ممن لايملكون شهادة دراسية
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