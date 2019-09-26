بعد اختتام زيارته للسعودية.. عبد المهدي: الاوضاع بالمنطقة صعبة ومعقدة

ابدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، تفاؤله بحلحلة الأوضاع بالمنطقة، مبينا انها صعبة ومعقدة.

وقال عبد المهدي في بيان صدر بعد اختتام زيارته الى السعودية،، "حضرنا الى المملكة للتبريك بالعيد الوطني السعودي والتقينا خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمتابعة العلاقات بين البلدين التي تشهد نموا متزايدا ولبحث الاوضاع الاقليمية والسعي الى تهدئة الاوضاع ودرء أخطار نشوب اي صراع او حرب وتلافي مضاعفات كل ذلك".

واضاف "كانت اللقاءات مكثفة وعميقة وصريحة ومباشرة، ووضعنا بعض التصورات في كيفية ايجاد حلول تساعد البلدين بالتقدم في علاقاتهما خصوصا في مجالي النفط والتبادل التجاري، وكذلك للتهدئة في اوضاع المنطقة ومنع شرور الحرب فيها".

وتابع عبد المهدي "لقينا استجابة طيبة جدا في لقاءاتنا المكثفة مع خادم الحرمين وولي العهد ونحن اقرب الى التفاؤل للمضي قدما باتجاهات حلحلة الاوضاع ومنع حدوث اي صدام او احتمالات لنشوب اقتتال او حرب في المنطقة"، مبينا ان "الجميع لايريدون الحرب و انما التهدئة".

وبين ان " "الاوضاع صعبة ومعقدة"، مشددا على ضرورة "التحلي بالصبر والسعي لإيجاد مفاتيح وابواب وحلول مقبولة لكل الاطراف".