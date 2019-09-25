القبض على متاجر ومتعاطي للمواد المخدرة بمداهمة لمنزل في ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الاربعاء، عن القبض على متاجر ومتعاطي للمواد المخدرة في عملية مداهمة لمنزل في ذي قار.

وقالت القيادة في بيان "بناء على معلومات دقيقة تمكنت شعبة مكافحة المخدرات في الناصرية بالتعاون مع لجنة الجرم المشهود لمكتب المفتش العام في ذي قار وبعد استحصال الموافقات القانونية بمداهمة منزل احد المتاجرين بالمواد المخدرة, اسفرت عن القبض على المتهم (ه,ع,ح) البالغ من العمر 21 عاما".

وأضافت القيادة، أن المعتقل "يسكن الناصرية حي اور وضبط داخل منزله ( 950 ) قرصأ مخدرأ نوع كبتاجون مع كيس صغير من مادة الكريستال المخدرة وادوات تعاطي,

كما القي القبض داخل المنزل على احد المتعاطين للمواد المخدرة التهم (س,ي,ع) البالغ من العمر 20 عاما ويسكن الناصرية حي اور ايضا"، مشيرا الى أنه "دونت اقوالهما بالاعتراف قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقفهما اصوليا".