وزارة الهجرة تعيد 155 لاجئا عراقيا من تركيا الى البلاد

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاربعاء، عن اعادة 155 لاجئا عراقيا من تركيا الى البلاد، ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنها اعادت 155 لاجئا عراقيا من تركيا إلى البلاد عبر منفذ ابراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع الى محافظة دهوك .

وذكر معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة ستار نوروز خان، بحسب البيان، أن " الوزارة مستمرة بإعادة العراقيين المتواجدين في دول المهجر وخاصة من تركيا طوعيا ضمن برنامجها العودة الطوعية المجانية "، مبينا ان "العائدين كانوا متواجدين في محافظات انقرة، سامسون وجروم التركية " .

وتابع نوروز ان "العودة نضمت بتعاون الوزارة مع مكتبها في تركيا و وزارة النقل في منفذ ابراهيم الخليل لنقل العائدين من تركيا من خلال الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد .