عضو بالزراعة النيابية: وضعنا اليد على الجرح في كيفية الوصول للاكتفاء الذاتي

أكد عضو لجنة الزراعة النيابية قاسم الفهداوي، الأربعاء، أنه تم وضع اليد على الجرح في كيفية دعم المزارعين والوصول للاكتفاء الذاتي.

وقال الفهداوي في مؤتمر عقده في مبنى البرلمان بحضور رئيس اللجنة "تمكنا وضع اليد على الجرح في كيفية دعم المزارعين والوصول إلى الاكتفاء الذاتي ".

وأضاف "أننا فوجئنا بأن نسبة ٥٠ % من المنتوجات المستوردة لا تمر عبر المنافذ الحدودية الرسمية أي عن طريق التهريب"، مؤكداً أن "هناك قوى حكومية رسمية وغير رسمية تشرف على عمليات دخول البضائع من لحوم وغيرها تهريب إلى البلاد".

وأشار الفهداوي، إلى أن "عمليات التهريب لا تقف عن بيض او الدجاج بل سيتعدى ذلك إلى تجارة السلاح وماشكل". لافتاً إلى أن "ذلك يتطلب تدخل القائد العام للقوات المسلحة وقائد شرطة الحدود ووزارة الدفاع للحد من قضية إدخال المواد المهربة للبلاد ".

وتابع عضو لجنة الزراعة النيابية، أن "فقدان السيطرة على المنافذ الحدودية يشكل خطرا على أمن وسيادة البلاد".

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري، أن "لجنته عقدت جلسة حوارية استضافت خلالها وزير الزراعة ووكلاء الوزارة ومدير عام المنافذ الحدودية".