القبض على مطلقي عيارات نارية على دار مواطن جنوبي بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن دوريات نجدة بغداد القت القبض على مطلقي عيارات نارية على دار مواطن اثر خلافات عشائرية جنوبي العاصمة.

وقال المصدر إن دوريات نجدة بغداد القت القبض على أشخاص أطلقوا عيارات نارية على دار احد المواطنين أثر خلاف عشائري في منطقة الدورة في حي ابو دشير، جنوبي بغداد، مشيرا الى ان القوة الامنية ضبطت بحوزتهم بندقية كلاشنكوف مع مسدس صوتي محور مع عدة مخازن اطلاقات.

وأوضح المصدر، أن مطلقي العيارات النارية كانوا يستقلون عجلة نوع طيبة صفراء اللون، مؤكدا تسليمهم اصوليا الى الجهات المختصة.