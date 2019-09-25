مكتب عبد المهدي يعلن تمديد ساعات فتح مطار بغداد اعتبارا من الغد

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، عن تمديد ساعات فتح مطار بغداد اعتبارا من الغد.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد الباتي في حديث صحفي انه "تقرر تمديد ساعات فتح الطريق المؤدي الى مطار بغداد اعتبارا من يوم غد الخميس، ليكون من الساعة الثالثة ظهرا ولغاية السادسة صباحا".

واضاف "اننا اكملنا 90% من عملية فتح مطار بغداد"، مشيرا الى ان "الايام المقبلة ستشهد افتتاح طريق مطار بغداد بشكل كامل و100%".

واعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في 26 اب 2019، عن تمديد فتح طريق مطار بغداد لغاية السادسة صباحا.