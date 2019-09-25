الأخبار

القبض على خمسة من ارهابيي "داعش" في نينوى


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على خمسة من ارهابيي تنظيم "داعش" في محافظة نينوى، مبينةً أن اثنين منهم كان يعملان في ما يسمى بـ"الحسبة" خلال فترة سيطرة التنظيم على الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ، إن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع ل‍قيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين يلقي القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية والمطلوبين بقضايا ارهاب لمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى".

وأضاف، أن "اثنين منهم كانا يعملان في ما يسمى الحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، موضحةً أنه "تم القبض على أربعة منهم في مناطق واحياء (الشيماء والقدس والقادسية) في الجانب الأيسر والخامس في حي المأمون في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية أعلنت، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تسلل لـ"داعش" الارهابي جنوبي الموصل وقتل اثنين من عناصر التنظيم والقبض على اثنين آخرين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس صالح من الامم المتحدة: العراق مقبل على تطورات ايجابية هامة
نائب يستغرب مشاركة امينة بغداد في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة برفقة الوفد العراقي ويدعو لاقالتها
القبض على مطلقي عيارات نارية على دار مواطن جنوبي بغداد
مكتب عبد المهدي يعلن تمديد ساعات فتح مطار بغداد اعتبارا من الغد
عمليات الجزيرة تعلن مقتل 12 "ارهابياً" بعملية امنية
القبض على خمسة من ارهابيي "داعش" في نينوى
نائب محافظ كربلاء يؤكد استقرار الوضع الأمني بالمحافظة ويحذر من "هجمة شرسة"
إحباط عملية تسلل لـداعش الارهابي جنوبي الموصل
العراق يتوسط لعقد اجتماع إيراني سعودي في بغداد
نائب عن بابل يهدد بـ "فضح الأسماء المعطلة" للمشاريع الخدمية في المحافظة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 72.78
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك