إحباط عملية تسلل لـداعش الارهابي جنوبي الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، إحباط عملية تسلل لـ"داعش"الارهابي جنوبي الموصل وقتل اثنين من عناصر التنظيم والقبض على اثنين آخرين.

وقالت المديرية، إنه "بعملية استخبارية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالاشتراك مع استخبارات لواء ٧٥ (قيادة عمليات نينوى) من إحباط عملية تسلل قام بها الدواعش عبر النهر في قرية العبد شمال حمام العليل في الموصل".

وأضافت المديرية في بيان ، أنه "تم نصب كمين لهم (عناصر داعش) وقتل أثنين منهم والقبض على أثنين آخرين والاستيلاء على زورقهم والمواد المحمل بها".

بدورها نشرت خلية الاعلام الامني، صورة الارهابيين القتيلين في بيان مقتضب صدرعنها..