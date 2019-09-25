جنح النزاهة: الحبس البسيط على 5 مدانين لافتتاحهم مراكز مساج ‏غير ‏رسمية

قضت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الأربعاء، بالحبس البسيط على 5 متهمين لافتتاحهم مراكز مساج "دون موافقات رسمية".
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "المتهمين الخمسة قاموا بفتح تلك المراكز وممارسة المهنة دون الحصول على موافقات رسمية من قبل وزارة الصحة، بما يخالف أحكام المادة 99 من قانون الصحة العامة المرقم 89 لسنة 1981".
وأوضح المركز، أن الأحكام شملت أربعة متهمين بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر فيما أصدرت المحكمة حكمها الأخير بالحبس لمدة شهرين على امرأة وهي المدانة الخامسة"
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