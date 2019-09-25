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الرئيس صالح لترامب: العراق هو المسؤول عن حماية اراضيه وسيادته


اكد رئيس الجمهورية برهم صالح،، ان العراق هو المسؤول عن حماية اراضيه وسيادته، فيما اشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان القضاء على داعش انجاز كبير.

وقال صالح خلال لقاءه بترامب على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ان "العراق حقق انتصارات عظيمة على الاٍرهاب ونحن بصدد اعادة الإعمار".

واضاف ان "العراق هو المسؤول عن حماية اراضيه وسيادته".

من جانبه، قال الرئيس الامريكي خلال اللقاء ان "القضاء على داعش انجاز كبير"، لافتا الى ان "علاقاتنا مع العراق طويلة وجيدة".

واعلنت رئاسة الجمهورية، امس الثلاثاء، ان رئيس الجمهورية برهم صالح التقى بالرئيس الامريكي دونالد ترامب على هامش أجتماعات الامم المتحدة.

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