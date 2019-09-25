القبض على ثلاثة واستقدام خمسه متهمين باختلاس خمسة ‏مليارات من دائرة التقاعد‎ ‎

أصدرت محكمة تحقيق بعقوبة، الأربعاء، أوامر بالقبض على ثلاثة واستقدام خمسة متهمين باختلاس نحو خمسة مليارات من خلال تكرار صرف مكافآت تقاعدية.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "محكمة تحقيق بعقوبة أصدرت أوامر بالقبض على ثلاثة متهمين واستقدام 5 آخرين استنادا إلى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات على خلفية اختلاس مبالغ مالية تقدر بخمسة مليارات دينار عن طريق تكرار صرف المكافآت التقاعدية".
وأضاف المركز، أن "أحد المتهمين وهو موظف في دائرة حكومية يقوم بتكرار صرف اسم المتقاعد لأكثر من مرة لغرض اختلاس المبالغ"، لافتا إلى "تدوين أقوالهم وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر الهاربين منهم".
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