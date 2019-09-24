عضو بالمالية النيابية يوضح بشأن تثبيت المحاضرين المجانيين ضمن موازنة 2020

نفى عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، عبد الهادي السعداوي، الثلاثاء، مناقشة ودرج ملف المحاضرين المجانين لتثبيتهم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020.

وقال السعداوي في حديث صحفي ان "ملف المحاضرين اغلق بشكل كامل في قانون موازنة 2019، من خلال تحويل الاموال المستحصلة من ضريبة كارتات الهاتف النقال الى دفعات مالية تصل الى 150 الف دينار لكل محاضر".

واضاف ان "المتبقي من المحاضرين في الوقت الحالي هم المجانيين فقط، لكن قضية تثبيتهم من عدمه لم تطرح داخل اللجنة المالية حتى الان".

وكان مجلس الوزراء قد وافق مجلس الوزراء في 2019/06/25، على تثبيت المحاضرين المجانيين على الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في المحافظات.