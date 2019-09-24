النزاهة النيابية: 60 مليار دينار تصرف سنويا على 6300 إرهابي محكوم بالإعدام في سجن الناصرية

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء ، عن صرف أكثر من 60 مليار دينار سنويا على أكثر من 6375 إرهابي محكوم بالإعدام في سجن الناصرية، داعيا الى تنفيذ الإعدام بحقهم وتحويل تلك المبالغ لبناء مراكز متخصصة لعلاج السرطان.

وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي في حديث صحفي إن “هناك مبالغ طائلة تصرف على سجناء إرهابيين محكومين بالإعدام في سجن الناصرية والسجون الأخرى بدل طعام لهم”.

وأضاف ان “سجن الناصرية وحدة يخصص له سنويا 60 مليار دينار بدل طعام لأكثر من 6375 إرهابي محكوم بالإعدام مابين عراقيين وعرب وأجانب”.

وأوضح ان “تلك الأموال كافية لبناء مراكز متخصصة لعلاج السرطان وتوفير كافة الأدوية لهم”، داعيا الى “تنفيذ الإعدام بحق الإرهابيين لتضميد جراح ذوي الشهداء والاستفادة من تلك الاموال لعلاج المرضى خاصة مرضى السرطان”.

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق حاكم الزاملي كشف، في وقت سابق، عن اجتماعات لإرهابيي داعش من خارج العراق مع قياداتهم داخل سجن الحوت في الناصرية تدار عبر الانترنت لإدارة عملياتهم وتحركاتهم واتصالات مستمرة لتك القيادات مع عوائهم في الخارج