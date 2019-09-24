التربية: أكثر من 10 ملايين تلميذ وطالب سيتوجهون في 30 أيلول للمدارس

اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، أن أكثر من 10 ملايين تلميذ وطالب سيتوجهون في الـ30 من أيلول لاستقبال عامهم الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "يوم الاثنين الموافق الـ30 من شهر ايلول الجاري سيشهد توجه ما يزيد على عشرة ملايين وخمسمائة ألف تلميذ وطالب من كلا الجنسين إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد"، مؤكدة في الوقت نفسه "استكمال التجهيزات والمستلزمات كافة المطلوبة لذلك".

وأضافت أن "وزير التربية وكالة قصي السهيل وجه مفاصل الوزارة كافة للعمل من اجل انجاح العام الدراسي الجديد ليكون عاماً للتميز والابداع"،

مضيفاً أن "الوزارة بدأت حملتها في وقت مبكر من خلال تجهيز المدارس بالكتب المنهجية الجديدة والقرطاسية لجميع مديرياتها العامة في المحافظات وتهيئة الأثاث المدرسي وبحسب الامكانيات المتاحة لها من أجل استيعاب اعداد الدارسين الجدد".