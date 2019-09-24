بدر النيابية ترد على اتهامها وكتلة سائرون بالاستئثار بمناصب المفتشين العموميين

عدّ رئيس كتلة بدر في البرلمان، النائب حسن الكعبي، ‏الثلاثاء (24‏ أيلول 2019)، تصريحات النائب عن تيار الحكمة محمود ملا طلال، حول استئثار كتلتي سائرون وبدر، بمناصب المفتشين العموميين في الترشيحات الأخيرة.

وقال الكعبي في حديث صحفي ، إن "كتلة بدر تنازلت عن جميع المناصب الحكومية، وهي أول من بادر بالتنازل عن منصب رئاسة الوزراء، والوزراء، والوكلاء، والمدراء العاميين، والمفتشين العموميين، والدرجات الخاصة".

ورد الكعبي على ما ذكره النائب عن تيار الحكمة قائلاً: "أرى من المناسب اجراء احصائية عن المفتشين العموميين في الوزارات ومعرفة تبعيتهم"، مردفاً أن "معلومات النائب غير صحيحة ولا يوجد مفتشين تابعين لبدر".

وتابع أن "لا نمانع من ترشيح شخصية كفوءة وتستحق المنصب وكانت سابقاً بدوائر مقربة من كتلة بدر ولكن شرط ان لا تتبناه الكتلة. لا ضير في ذلك".