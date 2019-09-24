رئاسة الجمهورية تكذب تصريحات بشأن تدخل صالح في إلغاء ديون إحدى شركات الاتصالات

كذّبت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، ما تردد في وسائل الإعلام حول تدخل الرئيس برهم صالح لإلغاء ديون مترتبة على إحدى شركات الاتصالات.

وذكرت الرئاسة في بيان ، ان "ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن تدخل رئيس الجمهورية برهم صالح لإلغاء الديون المترتبة على إحدى شركات الاتصال كذب وعارِ عن الصحة و لا أساس له بالمطلق".

ودعت الرئاسة، الجميع إلى "توخي الدقة والمصداقية في تناول وطرح هكذا مواضيع لها أهمية وتماس مع حياة المواطن".