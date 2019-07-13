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رئيس كتلة الحكمة في واسط ينسحب من الكتلة بسبب اشخاص حديثي العهد على التيار


انسحب رئيس كتلة الحكمة في محافظة واسط وعضو مجلس المحافظة هاشم العوادي، اليوم الجمعة، من تيار الحكمة رسميا.

واوضح العوادي في بيان ، ان “الازاحات المتتالية والتجاهل المقصود، التي تغيب من العمل وتبعد عن القرار، من اشخاص حديثي العهد على التيار”، هي من اهم اسباب اعلان الانسحاب.

وقدم العوادي، اعتذاره الى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، عن “اكمال المشوار السياسية معه، بسبب من لا يرغب بوجوده مع او قرب الحكيم”.

كما واكد توجهه للعمل السياسي منفردا، بعيدا عن تيار الحكمة.

هذا وحصلت وكالة انباء براثا على نص الرسالة التي وجهها العوادي الى عمار الحكيم وفيما يلي نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

صدق الله العلي العظيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد ان توكلنا على الله وايمانا منا بمشروع الحكمة وقائدها سماحة السيد عمار الحكيم دام الله عزه عملنا بكل جهد واجتهاد من اجل نجاح هذا المشروع لما نراه من مستقبل واعد وعمل كبير باشرنا بمهامنا ومعي اخوتي واخواتي من ابناء هذا التيار الوطني الشريف المستمد من جذور المرجعية السمحاء .

انجزنا وشاركنا واسسنا وعملنا كخدمة للمواطن وبناءً للتنظيمات اعتماداً على جهدنا الذاتي وامكانياتنا المادية والاجتماعية والشخصية وكانت نتائج واضحة كوضوح الشمس يشيد بها المنصفون ويفرح بها التياريون

تسنمنا المواقع التيارية والمواقع الخدمية من خلال حرصنا وضميرنا في خدمة شعبنا في واسط وحبا واعتقادا بتيارنا العريق وقائده الحكيم .

وبعد مضي اعواما وسنوات وبعد الجهد والنجاح ياتي مالم يكن بالحسبان من الازاحات المتتالية والتجاهل المقصود والفرض الواقع ومصادرة الاراء نُغيب من العمل ونُبعد عن القرار ولاتراعى لنا مكانه من أشخاص حديثي عهد على تيار عريق

ومع ذلك قلنا لاباس فمشروع الحكيم هو الاولى ونحن معه لا مع من يريد التنكيل او التسقيط بهذا التيار من اجل مصالح دنيوية خاصة 

الا ان الاصرار بهذا التوهين وعدم حفظ الكرامه ومحاولة التنكيل الواضح بنا وبجمهورنا قررنا الابتعاد عمن لايريدنا او يرغب بنا فكما يقال  (حفظ الاصول اولى من المحصول) فكرامتنا وعزتنا بانفسنا وبمحبينا اولى من ان نتبع من لايعرف يومه من امسه اوغده. 

نترك الساحه لكم ولمن ترغبون  ربحنا صداقتكم ويكفينا الدعاء بالتوفيق لكم بظهر الغيب فالحاجة الى فضل الله ورحمته اقرب الى الله من قربكم ومودتكم 

سلامي وتحياتي لسماحة السيد الحكيم واعتذر عن اكمال المشوار معكم بسبب من لايرغب بوجودنا معكم او قربكم  وابتداءا" من اليوم أُكمل مشواري السياسي مع اهلي و الاصدقاء و المحبين لخدمة محافظتي الطيبة وأهلها الكرام 

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ 

صدق الله العلي العظيم 

اللهم بك امنا وعليك توكلنا انت مولانا فاشدد ازرنا وسهل طريقنا لكل خير من اجل خدمة وطننا ومحافظتنا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عضو مجلس محافظة واسط المستقل 

 

السيد هاشم تركي العوادي

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